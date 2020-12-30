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Видео-Новости > Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов

Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов

Агата Кловская
30.12.20 21:06
495
Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов

Главное: Неизвестный ворвался в зал заседаний Харьковского городского совета и забросал депутатов сувенирными долларами.

Детали: В Харькове на заседании городского совета, когда депутаты регистрировались для голосования за бюджет на 2021 год из конца зала вышел молодой человек и разбросал в сессионном зале сувенирные доллары из пистолетов Money Gun. Как сообщает Kharvkiv Today, он прошел к трибуне, свернул направо и направился к выходу.

В это время секретарь горсовета Игорь Терехов позвал правоохранителей. «Составьте административный протокол, а потом после этого заставьте его убрать все. Мы город убираем, а он тут сорит, не пойми чем, бумажки какие-то разбросал», — возмутился чиновник.

Известно, что правоохранители уже задержали парня и сейчас выясняют цель его действий.

Фото и видео инцидента публикует Цензор.НЕТ.

Сувенирные доллары на заседании Харьковского горсовета

Сувенирные доллары на заседании Харьковского горсовета

Сувенирные доллары на заседании Харьковского горсовета

В тему: 23 сентября 2015 года неизвестные в балаклавах ворвались в здание Харьковского горсовета, испортили оргтехнику и скрылись с места происшествия.

Тэги: заседание, доллар, Харьков, Харьковский городской совет, подделка, политика, курьезы, новости Украины

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