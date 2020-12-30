Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов

Главное: Неизвестный ворвался в зал заседаний Харьковского городского совета и забросал депутатов сувенирными долларами.

Детали: В Харькове на заседании городского совета, когда депутаты регистрировались для голосования за бюджет на 2021 год из конца зала вышел молодой человек и разбросал в сессионном зале сувенирные доллары из пистолетов Money Gun. Как сообщает Kharvkiv Today, он прошел к трибуне, свернул направо и направился к выходу.

В это время секретарь горсовета Игорь Терехов позвал правоохранителей. «Составьте административный протокол, а потом после этого заставьте его убрать все. Мы город убираем, а он тут сорит, не пойми чем, бумажки какие-то разбросал», — возмутился чиновник.

Известно, что правоохранители уже задержали парня и сейчас выясняют цель его действий.

Фото и видео инцидента публикует Цензор.НЕТ.