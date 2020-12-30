В Харькове пес пытался оттащить домой спящего на земле пьяного хозяина, чтобы тот не замерз

Главное: В Харькове пьяный мужчина уснул прямо под лавочкой. Его верный пес безуспешно пытался растормошить хозяина.

Детали: В Харькове произошел довольно забавный случай. Мужчина после выпитого прилег подремать на улице, а собака пыталась растормошить мужчину, чтобы тот шел домой. Видео собачьей верности выложили в телеграмм-канале Харьков Life.

«Жизненная ситуация в одном из дворов Харькова. Пьяный хозяин на земле и собака, которая не понимает, что с ним делать», — подписали авторы.

Собака, посидев, приняла решение — тянуть мужчину домой. Она дергала его за штанину и пыталась волочить. Приключение закончилось тем, что мужчину, который уже почти пришел в себя, оставили на улице, а бедное животное забрал кто-то из соседей.

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