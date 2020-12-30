Украина готова к массовой вакцинации населения от коронавируса. Но есть одно но

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина подготовилась к массовой вакцинации населения от коронавируса. Осталось лишь дождаться вакцину.

Детали: Украина готова к старту вакцинации от коронавируса и ожидает подписания необходимых договоров о получении вакцины с потенциальными компаниями в ближайшее время. Об этом сегодня, 30 декабря, на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, вакцинировать людей будут непосредственно в регионах. Но крайне важно, чтобы этот процесс был быстрым и не повлиял на другие программы вакцинации.

Степанов добавил, что для вакцинации населения будет привлечено дополнительное количество медицинских работников и обустроены пункты прививок.

«Я могу сказать, что Украина готова к проведению вакцинации по всем этапам, независимо от вида вакцины, которую мы получим. Думаю, что вскоре мы уже сообщим о подписании непосредственно договоров с компаниями производителями, с которыми мы ведем переговоры более 4 месяцев. Основная вещь, на которой мы настаиваем — это сроки поставки, для нас очень важно как можно быстрее получить эти вакцины», — заявил Степанов.

В тему: В начале декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина получит около 8 млн доз вакцины по глобальной инициативе COVAX.

29 декабря министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что наша страна бесплатно получит 16 млн доз вакцины от коронавируса — для 8 млн человек.

В Минздраве рассказали, как будут доставлять вакцину от коронавируса в Украину.

Чтобы преодолеть пандемию коронавируса в Украине, за год нужно вакцинировать не менее 30 миллионов человек.