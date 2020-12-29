В Харькове пенсионера, который не мог сидеть по состоянию здоровья, пытались выбросить из маршрутки

Главное: В одной из харьковских маршруток произошел скандал из-за пенсионера, который по состоянию здоровья не мог сесть. Некоторые пассажиры даже желали ему смерти.

Детали: В Харькове в городской маршрутке № 209 произошла возмутительная история. Из салона буквально выбросили дедушку, который не захотел садиться. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Труха».

Пенсионер зашел в заполненную людьми маршрутку и должен был сесть на свободное место, но не сел. Он сообщил, что не может этого сделать по состоянию здоровья.

Такое объяснение не удовлетворило водителя маршрутки, так как из-за карантина не должно быть «стоячих» пассажиров, и он стал выталкивать из салона «несидящего» пенсионера.

Ему на помощь пришел другой пассажир и пожилого мужчину принялись выталкивать из салона.

«Водитель крыл всех трехэтажным матом, позвал другого человека, чтобы разобраться с пенсионером. Водителя не устраивало, что пассажир не хочет садиться и стоит рядом со своим местом. Остальные пассажиры, вместо того, чтобы как-то заступиться за дедушку, просто поддерживали водителя, желая смерти пенсионеру», — прокомментировали инцидент авторы видео.

Закончилось все тем, что пенсионер таки сел, раздражительностью других пассажиров и распространением истории в соцсети.

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