Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года

Главное: Джордж Р.Р. Мартин назвал любимый сериал уходящего года. Это продукт Netflix.

Детали: Автор саги «Игра престолов» Джордж Р.Р. Мартин назвал свой любимый сериал 2020-го года. Он сделал запись у себя на сайте.

Писатель заявил, что это продукт от Netflix «Ход королевы».

Он поведал: «Я попал на сериал, когда искал себе зимой новое развлечение, и быстро стал его фанатом. Он является очень достоверной адаптацией очень сильного романа: хорошо написанной, сыгранной и поставленной».

Джордж Р.Р. Мартин написал: «Этот сериал обречен на получение наград, если справедливость существует».

Также он добавил: «Сериал мне очень понравился, потому что этот мир мне хорошо знаком. Шахматы были важной частью моей жизни и в старших классах, и после окончания колледжа, в начале 1970-х. «Ход королевы» оживил во мне эти воспоминания».

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