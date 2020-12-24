«Кровавая река» в России напугала соцсети

Главное: В России покраснела река. Появилось видео.

Детали: В российской Карелии покраснела река. Странное явление, которое напугало не только социальные сети, но и местных жителей, сняли на видео в поселке Попов Порог.

Эксперты говорят, что вода стала «кровавой» из-за забоя рыбы на одной из форелеводческих ферм.

Люди говорят, что ситуация усугубляется позицией руководства производства, которое не хочет решать проблему.

Видео:

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