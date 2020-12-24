Девушка порезала ножом мужика в самом сердце Одессы

Главное: В центре Одессы, на улице Дерибасовской 19-летняя девушка нанесла ножевые ранения 46-летнему мужчине. По версии следствия, он попросил у нее телефон, чтобы сделать звонок.

Детали: Одесские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая на ул. Дерибасовской нанесла ножевые ранения прохожему мужчине. Как сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции , возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего пострадавшего, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающие ранения.

Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность девушки, а через несколько дней задержали ее у знакомых, у которых она скрывалась, чтобы избежать наказания.

Следователи сообщили ей о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. В случае установления вины нападавшей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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