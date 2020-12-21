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Видео-Новости > Будущие полицейские из Харькова сплясали под «Вороваек»

Будущие полицейские из Харькова сплясали под «Вороваек»

Агата Кловская
21.12.20 19:18
530
Будущие полицейские из Харькова сплясали под «Вороваек»

Главное: Студентки Харьковского университета внутренних дел станцевали под песню российской шансон-группы «Воровайки» и выложили видео в Сеть. Теперь им занимается руководство вуза.

Детали: В Харьковском национальном университете внутренних дел проводят служебное расследование из-за видео, на котором якобы их курсантки танцуют под песню группы российской группы «Воровайки». Как сообщается на официальном сайте университета, данное видео было распространено в социальных сетях.

Как сообщает сообщество Highlander Freeman в Twitter, изначально оно появилось в TikTok. На нем 5 девушек в форме курсанток танцуют в казарме под песню «Наколочки» российской группы «Воровайки», которой в 2019 году запретили въезд в Украину.

Видео дополнено надписью 512 forever и обозначено сердечком.

В тему: Как сообщали СМИ, 9 января 2011 года в программе Яна Табачника «Честь имею пригласить» тогдашний заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин вместе с бывшим Генеральным прокурором Святославом Пискуном исполнили известную песню «Мурка».

1 декабря того же года на празднестве в честь Дня работников прокуратуры, хедлайнером выступил известный московский певец шансона Евгений Кемеровский, который исполнил для борцов с преступностью хиты «Амнистия», «Братва, не стреляйте», «Малява», «Матросская тишина», «Лиха беда начало» и «Поезд на Магадан».

Тэги: Харьков, университет, шансон, курьезы, новости Украины, Воровайки

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