Зверское избиение молодого парня в одном из супермаркетов Днепра попало на видео (18+)

Главное: В Днепре полицейские задержали 33-летнего программиста за покушение на убийство. В одном из местных супермаркетов он около пяти минут зверски избивал 19-летнего парня и попал на видео.

Детали: 19 декабря в торговом зале одного из магазинов по улице Сичеславская Набережная в Центральном районе Днепра произошел конфликт между двумя мужчинами. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в ходе него 33-летний подозреваемый нанес 19-летнему потерпевшему множественные удары по разным частям тела.

20 декабря ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о покушении на умышленное убийство.

Как сообщает канал «Х##вый Днепр» в Telegram, инцидент произошел в супермаркете АТБ. В результате избиения молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны правой височной области и сильный ушиб позвоночника. Его госпитализировали в больницу.

Подозреваемый оказался программистом в одной из фирм Днепра.

При этом канал опубликовал видео с камеры наблюдения, которое не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и людям со слабой психикой. На нем видно, как один мужчина жестоко избивает другого даже после того как тот перестал подавать признаки жизни и истекал кровью.

Охранник вначале пытался остановить нападавшего, но потом куда-то пропал.

В тему: В конце 2018 года в супермаркете «Фора» на улице Борщаговской в Киеве сотрудники охранной фирмы жестоко избили двух парней, отказавшихся расплачиваться за товар.

В декабре 2020 года в торговом центре Ocean Plaza в Киеве охрана избила посетителя, который вместо медицинской маски прикрыл лицо шарфом.