Украинцы увидят поистине уникальное космическое явление

Главное: Юпитер и Сатурн соединятся в небе. Это увидят украинцы.

Детали: В понедельник, 21 декабря, произойдет уникальное космическое событие. Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе впервые за 794 года.

Увидеть все это можно с Земли, в том числе явление будет доступно для взора украинцам – начиная с 15:20, а лучше всего будет видно все в 16:30.

Единственное, что может скрыть обзор – плохая погода и облака.

Ученые говорят, что в последний раз такое было 4 марта 1226 года.

Эксперты поясняют: «Смотреть нужно на юго-запад, недалеко от того места, где заходит Солнце».

Само событие будет продолжаться до конца года.

Астрономы говорят: «Юпитер и Сатурн примут участие в великом соединении: планеты будет разделять всего шесть угловых минут (1/5 часть диска Луны) и они будут видны невооруженным глазом как яркая двойная звезда. Планеты также будут видны в одном поле зрения в бинокль и любительский телескоп».

Следующее сближение небесных тел состоится 15 марта 2080 года.

В тему: мы писали, что астрономы впервые получили радиосигнал с планеты из другой солнечной системы.