Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре

Главное: В пожаре в Днепре погибли три человека. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Поздно вечером вторника, 15 декабря, на улице Николая Хвылевого в Днепре произошло ЧП. Тут горел частный одноэтажный дом.

Как говорят спасатели, публикующие видео, жертвами огня стали три человека – все мужчины.

Также известно, что пламенем было повреждено хозяйственное строение (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и сама крыша дома.

Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров. На его тушение ушло около двух часов.

В тему: ранее мы писали, что в Харькове заживо сгорели два человека.