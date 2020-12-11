В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену

Главное: В Одессе задержали ранее судимого уроженца Луганщины, который жестоко издевался над пятилетним пасынком и его матерью.

Детали: Одесские правоохранители объявили подозрение уроженцу Луганщины, который истязал ребенка своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба Киевского отдела полиции в Одессе, в качестве наказания за неправильное произношение 37-летний ранее судимый за преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка человек наносил пятилетнем пасынку моральные и физические страдания, заставляя всю ночь стоять в углу или биться головой о стену.

Кроме того, злоумышленник бил мальчика ремнем, бросал с высоты своего роста на пол и наносил удары ногами в пах. При этом мать ребенка противостоять мужу боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости.

Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки и гематомы. Врачи обнаружили у мальчика телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных синяков.

Чтобы доказать виновность злоумышленника правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В рамках досудебного расследования был проведен ряд судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз.

В конце-концов правонарушителю сообщили о подозрении по статье о пытках. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В тему: В феврале 2006 года в Конотопском районе Сумской области милиционеры задержали 43-летнего местного жителя, который издевался над своим 14-летним пасынком.