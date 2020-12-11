Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену

В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену

Александр Панько
11.12.20 16:11
143
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену

Главное: В Одессе задержали ранее судимого уроженца Луганщины, который жестоко издевался над пятилетним пасынком и его матерью.

Детали: Одесские правоохранители объявили подозрение уроженцу Луганщины, который истязал ребенка своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба Киевского отдела полиции в Одессе, в качестве наказания за неправильное произношение 37-летний ранее судимый за преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка человек наносил пятилетнем пасынку моральные и физические страдания, заставляя всю ночь стоять в углу или биться головой о стену.

Кроме того, злоумышленник бил мальчика ремнем, бросал с высоты своего роста на пол и наносил удары ногами в пах. При этом мать ребенка противостоять мужу боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости.

Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки и гематомы. Врачи обнаружили у мальчика телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных синяков.

Чтобы доказать виновность злоумышленника правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В рамках досудебного расследования был проведен ряд судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз.

В конце-концов правонарушителю сообщили о подозрении по статье о пытках. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В тему: В феврале 2006 года в Конотопском районе Сумской области милиционеры задержали 43-летнего местного жителя, который издевался над своим 14-летним пасынком.

Тэги: Одесса, криминал, побои, пасынок, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.12.20 09:00

Украинский арсенал: плавающий транспортер ПТС-2

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.12.20 09:13

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса
10.12.20 15:55

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине
11.12.20 11:15
1749
Последние новости
11.12.20 16:45

Названы лучшие компьютерные игры уходящего года
11.12.20 16:15

В Киево-Печерской Лавре открыли выставку старинных Евангелий
11.12.20 16:11

В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
11.12.20 15:43

Всемирно известный режиссер приехал в Юрмалу и умер от коронавируса
11.12.20 15:20

Епископ УПЦ рассказал о различии патриотизма и этнофилетизма
11.12.20 15:14

У Кернеса отказали обе почки
11.12.20 14:51

«Смесь с неизвестными составляющими»: стало известно, какое масло не стоит покупать
Фото и Видео
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Названы главные цвета 2021 года
Названы главные цвета 2021 года
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.