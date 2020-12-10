Первый полет корабля, на котором человечество должно полететь на Марс, окончился красочным взрывом

Главное: Первый полет американского многоразового космического корабля Starship, созданного для полетов людей на Марс, окончился неудачей. Аппарат не успел затормозить во время посадки и взорвался от удара о землю.

Детали: Многоразовый космический корабль Starship частной компании SpaceX взорвался во время испытаний. Как видно на видео трансляции, которая велась на канале Reuters в YouTube, аппарат, успешно стартовавший с полигона в штате Техас, разбился в процессе приземления.

Перед этим прототип набрал запланированную высоту в 12,5 км и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

Видео катастрофы также опубликовано на официальной странице SpaceX в Twitter:

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX — SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

Несмотря на взрыв, глава компании Илон Маск остался доволен запуском. «Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления. Мы получили все необходимые данные», — написал он на своей странице в Twitter, поздравив команду SpaceX с еще одним шагом на пусти к Марсу.

Отметим, что это первый запуск тестовой модели многократного межпланетного корабля Starship на значительную высоту с последующей управляемой посадкой в заданную точку. Накануне Илон Маск признавал, что шансов на успешный запуск у нее не больше 1/3.

В тему: В ноябре 2018 года американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск оценил свои шансы попасть на Марс в 70%. При этом, по его подсчетам, билет на Марс будет стоить «около пары сотен тысяч долларов».

Спустя год он заявил о тысяче кораблей Starship, которые должны помочь построить на Марсе первое автономное поселение. Для этого по его словам, на Красную планету придется отправить три миллиона тонн оборудования, техники и прочих ресурсов, что займет около 20 лет.