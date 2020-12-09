В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски

Главное: В торговом центре Ocean Plaza в Киеве охрана напала на посетителя, который вместо медицинской маски прикрыл лицо шарфом.

Детали: В Киеве охранники ТРЦ Ocean Plaza избили посетителя, который зашел в торговый центр без защитной маски. Как сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, вместо нее у него на лице был намотан шарф.

По данным очевидцев, после этого пострадавшего забрали в отдел полиции, составили протокол и теперь требуют возмещения материального ущерба.

На опубликованном видео инцидента видно, как происходит диалог между парнем и охраной, после чего его толкают на рамки металлоискателя.

В тему: В июне 2020 года в Киеве компания мужчин избила водителя трамвая из-за того, что он отказался ехать, пока все пассажиры не наденут маски.