В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».

Главное: По заверению главы Минздрава Максима Степанова, первыми вакцинацию от коронавируса в Украине начнут проходить работники медицины, образования и правоохранительных органов.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кто в нашей стране первым получит прививку от коронавируса. В ходе традиционного онлайн-брифинга он сообщил, что Минздрав составил соответствующие графики вакцинации и «распределил всех людей по приоритетам».

Так, в первую очередь вакцинировать людей, наиболее подверженных риску заражения: медработников, работников сферы образования, правоохранителей. Также приоритет будет для людей старшего поколения и граждан с сопутствующими заболеваниями.

«Мы работаем над как можно скорейшим получением вакцины. Будем информировать, как и когда сможем начать вакцинацию в Украине», — заключил Степанов.

В тему: По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса в середине или в конце января 2021 г. В соответствии с процедурой COVAX, она будет составлять 3-5% от общего количества, которое впоследствии должна получить страна.

Ожидается, что в полном объеме вакцина от коронавируса появится в Украине в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, около 20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса бесплатно.