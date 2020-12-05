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Видео-Новости > В Кропивницком учительница лицея обозвала ребенка «овцой нечесаной»

В Кропивницком учительница лицея обозвала ребенка «овцой нечесаной»

Александр Панько
05.12.20 15:04
816
В Кропивницком учительница лицея обозвала ребенка «овцой нечесаной»

Главное: В Кропивницком в лицее «Сокол» разгорелся скандал. Педагог с тридцатилетним стажем на продленке орала на детей и обзывала их.

Детали: В Кропивницком вспыхнул педагогический скандал. В соцсети появились видео методов воспитания младших школьников на группе продленного дня в одном из лицеев. Дети сняли, как воспитательница криком «помогает» ученикам выполнять домашнее задание, сообщает ТСН.

Видео сняла одна из учениц и показала маме. Та выложила в соцсети. Через несколько часов пользователь пост удалила, однако о нем уже стало известно. В лицее «Сокол», где это произошло, потрясены. Говорят, женщина работала с детьми тридцать лет.

«Учительница сразу потеряла сознание, ее забрала скорая и все. Не было нареканий на этого учителя», — говорит заместитель директора по воспитательной работе лицея Наталья Милентий.

«Она так кричала еще тогда, когда мы (дочь) в школе были. Это еще по-божески она кричит. Она нормально не разговаривала, она всегда обзывала, унижала, всегда так кричала», — говорит мать одной из выпускниц заведения Эльмира Небесная.

Вспоминая школьные годы, родители выпускников лицея говорят, что на учительницу не раз жаловались, но этим словам администрация не верила. Видео же получилось слишком убедительным. Услышать мнение фигурантки видео не удалось — на работе ее нет, телефон в школе не дают. А вот реакция управления образования уже известна.

«Воспитательница группы продленного дня с завтрашнего дня в этом заведении не работает, будут приняты соответствующие управленческие решения относительно администрации заведения в ближайшее время», — отметила руководительница Управления образования Кропивницкого Лариса Костенко.

Кроме того, с учителями во всех городских школах проведут дополнительные инструктажи о педагогической этике. Сейчас в 4-б на замене работает другая воспитательница. Со следующей недели администрация лицея будет искать в класс постоянного учителя на группу продленного дня.

В тему: В марте минувшего года в херсонской школе № 27 был зафиксирован вопиющий случай: учителя на постоянной основе «травили» учеников, при этом всячески угрожая.

Тэги: общество, скандал, образование, лицей, Кропивницкий, новости Украины

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