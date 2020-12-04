Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин

Главное: Жесткий карантин в Украине планируют ввести в начале января. Он продлится три недели.

Детали: Глава Минздрава Максим Степанов 4 декабря объявил, что в декабре локдауна в Украине не будет. Впрочем, его ведомство все же намерено рекомендовать правительству на три недели ужесточить в стране карантин, это произойдет в начале января. Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 4 декабря, видео обнародовано в Facebook.

«Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем — и будем предлагать это правительству — плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина для достижения максимального эффекта должна быть три недели», — сказал Степанов.

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