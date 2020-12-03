Харьковский школьник устроил антисептическое фаер-шоу прямо посреди урока

Главное: В Харькове ученик посреди урока распылил антисептик на зажигалку. Им заинтересовалась ювенальная юстиция.

Детали: Ученик одной из харьковских школ устроил посреди урока «фаер-шоу» при помощи спирта и зажигалки. Как сообщается на официальной странице Ювенальной Превенции Харькова в Facebook, о вирусном ролике, в котором подросток во время учебного процесса поджигают антисептик «имитируя действия факира, чем нарушает учебный процесс и подвергает опасности себя и окружающих учеников», правоохранителям стало известно от студентов факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел.

В итоге с подростком, его родителями и одноклассниками проведена профилактическая беседа по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном заведении.

Родителей подростка привлекут к административной ответственности.

Видео инцидента публикует канал «Харьков Vgorode» в YouTube.

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