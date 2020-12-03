Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко

Главное: В Ровно с Петром Порошенко произошел скандал. Опубликовано видео.

Детали: С бывшим президентом Украины Петром Порошенко произошел скандал в Ровно. Опубликовано видео инцидента.

Как говорят очевидцы, политик пришел в городской совет, чтобы поддержать соратника по партии и мэра Александра Третьяка, который выиграл на прошедших выборах.

Там он поругался с бывшим бойцом АТО и активистом Ярославом Гранитным.

Отмечается, что мужчина кричал, что Петр Порошенко «сломал ему жизнь и является предателем, тогда как сам он защищал страну».

В тему: ранее стало известно, в каких условиях Порошенко лечился от коронавируса.