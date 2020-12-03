Врач рассказал, кому вакцина от коронавируса не нужна

Главное: Вакцина от коронавируса не нужна тем людям, которые уже переболели этой болезнью. По словам врача-инфекциониста Евгения Дубровского, у этих людей выработался более сильный иммунитет.

Детали: Тем, кто уже переболел COVID-19, вакцина не будет нужной. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Он отметил, что у людей, которые побороли коронавирус, гораздо более сильный иммунитет против настоящего заболевания, чем можно получить путем вакцинирования.

«Зачем? Человек уже переболел, его иммунная система выработала гораздо более сильный иммунитет против настоящего заболевания, чем вакцина пытается его сымитировать. В целом к вакцине надо относиться спокойно», — заявил врач.

По его мнению, в настоящее время вакцина не является решением, потому что о ней мало известно.

«Да, это благо для человечества, это точно будет когда-то решением. Но сейчас его нет, мы не знаем, что за вакцина. Я абсолютно не собираюсь ругать, потому что как врач я не могу сказать, я „за“ или „против“, я не знаю, как она работает», — отметил Дубровский.

«Это характерный специфический симптом, который появляется не в начале заболевания, а только на 5-6-й день, и у разных людей по-разному. Люди выздоравливают от коронавируса на 14-й день. Кто-то может немного дольше, но это совсем немного. А запах может вернуться и через месяц, и через два. Есть несколько пациентов, к которым он до сих пор не вернулся, а уже прошло несколько месяцев», — рассказал врач.

В тему: Несмотря на имеющиеся побочные реакции на вакцину от коронавируса, прививаться все равно нужно. Другого способа побороть эту болячку нет.