Названа побочная реакция на вакцину от коронавируса

Главное: Несмотря на имеющиеся побочные реакции на вакцину от коронавируса, прививаться все равно нужно. Другого способа побороть эту болячку нет.

Детали: Побочной реакцией на прививку против коронавируса может стать повышенная температура, утомляемость или головная боль. Однако вакцинироваться все равно нужно, поскольку другого способа побороть эту болезнь не будет. Такое убеждение высказал украинский генетик Александр Коляда, передает ТСН.

Так он отреагировал на недавний опрос, в котором 40% украинцев заявили о неготовности вакцинироваться против COVID-19 даже бесплатно.

«Это плохо и страшно. Вакцинироваться нужно. Это одно из величайших изобретений прошлого века. Пренебрегать тем нельзя, потому что никакого другого препарата от коронавируса у нас не будет», — отметил специалист.

По его словам, обнадеживающими сейчас есть по крайней мере две вакцины против коронавирусной инфекции. В частности, от фармацевтических гигантов Moderna и Pfizer, которые имеют хорошую репутацию.

«Пациенты, которые переболели и имеют антитела, могут прививку не делать. Во время вакцинации человеку вводят в организм маленькую и абсолютную безболезненную частичку вируса», — пояснил генетик.

Он подчеркнул, что любая вакцина, которая имеет побочную реакцию, кроме повышенной температуры, усталости или головной боли, никогда не попадет на рынок.

«Те вакцины от коронавируса, что есть сейчас, имеют меньше одного процента осложнений. Например, когда однажды повысится температура до 37,2», — добавил Коляда.

Генетик говорит, что пока точно не известно, сколько будет иммунитет, но по аналогии с другими вирусными пандемиями — это от полугода до бесконечности.

Сейчас компании-производители вакцин анонсируют, что уже в январе 2021 года начнется распространение препаратов в странах мира. Коляда считает, что в Украину они, вероятно, поступят только весной — в апреле.

«Конечно, они будут не на полках аптек. Сначала попадут к тем, кто будет распределять их по назначению. Думаю, где-то летом мы сможем купить ее в аптеках», — подытожил специалист.

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