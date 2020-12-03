Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Названа побочная реакция на вакцину от коронавируса

Названа побочная реакция на вакцину от коронавируса

Агата Кловская
03.12.20 13:49
466
Названа побочная реакция на вакцину от коронавируса

Главное: Несмотря на имеющиеся побочные реакции на вакцину от коронавируса, прививаться все равно нужно. Другого способа побороть эту болячку нет.

Детали: Побочной реакцией на прививку против коронавируса может стать повышенная температура, утомляемость или головная боль. Однако вакцинироваться все равно нужно, поскольку другого способа побороть эту болезнь не будет. Такое убеждение высказал украинский генетик Александр Коляда, передает ТСН.

Так он отреагировал на недавний опрос, в котором 40% украинцев заявили о неготовности вакцинироваться против COVID-19 даже бесплатно.

«Это плохо и страшно. Вакцинироваться нужно. Это одно из величайших изобретений прошлого века. Пренебрегать тем нельзя, потому что никакого другого препарата от коронавируса у нас не будет», — отметил специалист.

По его словам, обнадеживающими сейчас есть по крайней мере две вакцины против коронавирусной инфекции. В частности, от фармацевтических гигантов Moderna и Pfizer, которые имеют хорошую репутацию.

«Пациенты, которые переболели и имеют антитела, могут прививку не делать. Во время вакцинации человеку вводят в организм маленькую и абсолютную безболезненную частичку вируса», — пояснил генетик.

Он подчеркнул, что любая вакцина, которая имеет побочную реакцию, кроме повышенной температуры, усталости или головной боли, никогда не попадет на рынок.

«Те вакцины от коронавируса, что есть сейчас, имеют меньше одного процента осложнений. Например, когда однажды повысится температура до 37,2», — добавил Коляда.

Генетик говорит, что пока точно не известно, сколько будет иммунитет, но по аналогии с другими вирусными пандемиями — это от полугода до бесконечности.

Сейчас компании-производители вакцин анонсируют, что уже в январе 2021 года начнется распространение препаратов в странах мира. Коляда считает, что в Украину они, вероятно, поступят только весной — в апреле.

«Конечно, они будут не на полках аптек. Сначала попадут к тем, кто будет распределять их по назначению. Думаю, где-то летом мы сможем купить ее в аптеках», — подытожил специалист.

В тему: До конца нынешнего года вакцинацию населения от коронавируса Украины провести не успеют. Этот процесс может затянуться.:

Тэги: общество, здоровье, вакцина, генетика, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

03.12.20 09:09

Бюджет Шмыгаля 2021: радость для МВФ и ментов с прокурорами

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.12.20 09:41

Как правительство заражает людей ковидом

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Инициатива «Консолидация всеармянского интеллектуального ресурса» выступила с обращением к соотечественникам
03.12.20 00:30

Инициатива «Консолидация всеармянского интеллектуального ресурса» выступила с обращением к соотечественникам

Автор: AnalitikaUA.net

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

«Укроборонпром» решили ликвидировать

«Укроборонпром» решили ликвидировать
03.12.20 14:06
491
Последние новости
03.12.20 16:22

На выборах в Африке победил ну очень странный персонаж
03.12.20 15:49

Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
03.12.20 15:30

Священник УПЦ объяснил, как отличить конструктивную критику Церкви от клеветы
03.12.20 15:15

Определен главный «очаг» коронавируса
03.12.20 15:05

Митрополит Онуфрий расскажет, какая молитва является сильной
03.12.20 14:43

Врач рассказал, кому вакцина от коронавируса не нужна
03.12.20 14:06

«Укроборонпром» решили ликвидировать
Фото и Видео
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
Врач рассказал, кому вакцина от коронавируса не нужна
Врач рассказал, кому вакцина от коронавируса не нужна
Названа побочная реакция на вакцину от коронавируса
Названа побочная реакция на вакцину от коронавируса
В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть
В Харькове нерадивого вора настигла нелепая смерть
Чернышoв считает себя важнее Президента, - эксперт
Чернышoв считает себя важнее Президента, - эксперт
В днепровской больнице пациент покончил с собой. Стало известно содержание предсмертной записки
В днепровской больнице пациент покончил с собой. Стало известно содержание предсмертной записки
В Закарпатской области отремонтировали самую живописную дорогу Украины
В Закарпатской области отремонтировали самую живописную дорогу Украины
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Главную елку страны решили украсить довольно необычно
Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево
Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево
Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила
Изнасилование и групповое развращение: стали известны подробности скандального дела фотографа-педофила
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.