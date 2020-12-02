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Видео-Новости > Чернышoв считает себя важнее Президента, - эксперт

Чернышoв считает себя важнее Президента, - эксперт

Автор: «Фраза»
02.12.20 19:23
323
Чернышoв считает себя важнее Президента, - эксперт

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр по развитию громад и территорий Алексей Чернышов «хоронят» указ президента Владимира Зеленского о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве. Как сообщает Depo.ua, такое мнение в начале бессрочной акции против коррупции в строительной сфере под Минрегионом высказал эксперт по вопросам градостроительства, член Научно-технического совета при Минрегионе Виктор Глеба.

Также на вопрос журналистов о том, что сделано для выполнения Указа президента Владимира Зеленского по созданию Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Виктор Глеба ответил: «Нет никаких сдвигов. После Указа ничего не сделано, кроме легализации незаконных строек. Если Зеленский молчит, если его Указ, его поручения растоптали и наплевали в лицо Зеленскому, а он молчит, то получается, что министр важнее президента».

Как напоминает издание, Указ президента Украины Владимира Зеленского № 413/2020 о Координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства был опубликован 29 сентября. Согласно Указу, глава Офиса президента Андрей Ермак в месячный срок должен организовать работу Координационного совета, внести предложения по его персональному составу, где одним из руководителей должен быть министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов, поскольку Минрегион отвечает за градостроительную отрасль, ее реформу и деятельность профильных ЦОИВ, как ГАСИ. На данный момент Координационный Совет так и не заработал.

В соответствии с ним Координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве должен изучать проблемы, возникающие при реализации права граждан на жилье, а также вопросы по обеспечению прав инвесторов и застройщиков, осуществлять системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства, мониторить состояние выполнения актов законодательства в сфере градостроительства. А также нарабатывать предложения президенту Владимиру Зеленскому по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в сфере градостроительства.

Издание также напоминает, что с 1-го декабря под Минрегионом началась бессрочная акция протеста против коррупции в строительной сфере. Одним из требований протестующих является отставка министра по развитию общин и территорий Алексея Чернышова.

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