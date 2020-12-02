Главную елку страны решили украсить довольно необычно

Главное: 19 декабря на Софийской площади в Киеве зажгут главную елку страны. Но вместо традиционной звезды на ее верхушке разместили... шляпу.

Детали: В Киеве продолжают монтаж главной новогодней елки страны. В этом году она впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушке будет красоваться огромная декоративная шляпа. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Главная новогодняя елка традиционно расположится на Софийской площади. Вместо звезды на верхушке дерева уже появилась шляпа желтого цвета и весом 58 килограммов.

Верхушка елки — из лозы и гирлянд, она будет светиться. Кроме того, известно, что елка будет 31 метр в высоту. Зажгут ее уже 19 декабря.

В тему: В связи с пандемией коронавируса в этом году в центре Киева на Новый год впервые за много лет не будет фудкортов, а все остальные мероприятия будут проводиться с учетом эпидемической ситуации на момент празнования.