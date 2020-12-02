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Видео-Новости > Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево

Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево

Автор: «Фраза»
02.12.20 09:09
478
Советы автомобилистам: Что делать, если на машину упало дерево

Главное: Если из-за непогоды на ваш автомобиль упало дерево, нужно следовать нескольким правилам.

Детали: Как показывает практика, в случае падения дерева на автомобиль, в добровольном порядке никто не будет возмещать автомобилисту нанесенный ущерб: ни один ЖЭК или домовладелец не захочет брать на себя ответственность. Поэтому единственным выходом для восстановления своих нарушенных прав является обращение в суд.

Согласно статье 24 ЗУ «О Жилищно-коммунальных услугах», балансодержатель обязан обеспечить надлежащие эксплуатацию и содержание имущества, которое будет перебывать на его балансе.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что главное правило поведения в подобных ситуациях -ничего не трогать.

«Сначала нужно понять, можете ли вы ожидать помощи от государства, если нет, тогда алгоритм следующий: если перед случившимся было штормовое предупреждение — увы, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, смело вызывайте полицию. Они должны будут составить протокол и акт осмотра», — отметил юрист.

По его словам, в протоколе должно быть следующее:

— описание повреждений;

— указано количество скрытых повреждений;

— предоставлены фото и видео подтверждения.

«Затем вам нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе. После этого следует взять в гидрометцентре справку о том, что не было штормового предупреждения. Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, узнайте, готова ли эта организация оплатить ваши расходы. Если да, то никаких проблем возникнуть не должно. Если же нет — подавайте в суд», — рассказао Майоров, добавив, что если ответственная организация вам не известна, нужно отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.

В тему: В июле 2018 года возле Верховной Рады деревом придавило сразу три автомобиля.

Тэги: автомобиль, общество, бизнес, новости Украины, законы, возмещение вреда

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