На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски

Главное: В автобусе сообщением Ковель — Луцк две женщины подрались из-за того, что одна из них отказывалась надеть защитную маску.

Детали: В воскресенье, 29 ноября, в междугородном автобусе сообщением Ковель — Луцк произошла драка из-за отказа пассажирки надеть маску. Как сообщает местное издание «Конкурент», одна из пассажирок попросила всех надеть маски, поэтому разгорелась ссора.

Особенно протестовала женщина на переднем сиденье, которая заявила, что «уже переболела». А когда ее начали снимать на телефон, она потеряла самообладание.

«На ср*ку себе натяни», — начала кричать женщина.

Она надела маску только после того, как первая пассажирка позвонила в полицию. Средство защиты ей дал кто-то из присутствующих в автобусе.

Однако когда первая женщины готовились к выходу, между ними снова возник словесный конфликт, а затем они начали таскать друг друга за волосы и давать пощечины по лицу.

Первая пассажирка заявила, что вторая сломали ей очки за 5 тысяч гривен.

«По**й мне твои очки», — выкрикнула вторая женщина.

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