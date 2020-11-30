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Видео-Новости > В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун

В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун

Александр Панько
30.11.20 13:44
1029
В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун

Главное: В Верховной Раде Украины все активнее говорят о введении локдауна в стране. Кое-кто предлагает это сделать прямо сейчас.

Детали: Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введение локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится в возможному усилению карантина. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает «РБК-Украина».

«Я думаю, что в первую очередь мы должны услышать о локдауне от Кабмина, потому что если будут вводить, то они это будут делать... Я надеюсь, что будут приняты соразмерные решения, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается», — сказал глава Рады.

Разумков подчеркнул, что надо быть готовыми к его введению.

«На это будет влиять много факторов: количество тестирований, количество заболевших, эффективность так называемого локдауна выходного дня. То есть, много факторов. Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун — это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится», — подчеркнул спикер ВР.

Народный депутат, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал, когда в Украине могут ввести полный локдаун из-за эпидемии коронавируса. По его словам, это произойдет, когда количество новых больных в сутки достигнет 30 тыс. человек.

«Если система будет готова и к 30 тысячам, то и эта цифра изменится. Мы каждый день наращиваем мощность (медицинской) системы. Но на сегодняшний день красным флажком для размышлений о введении локдауна — цифра 30 тысяч. Это то количество, которое для системы является критический. Но нельзя ждать 30 тысяч. Более-менее серьезный разговор об остановке страны может идти, когда пересечется отметка в 25-26 тысяч больных в сутки», — говорит Радуцкий.

По его словам, после этого Кабинет министров за семь дней должен предупредить о карантине украинцев и подготовиться к введению локдауна.

Также Радуцкий рассказал, что сейчас Минздрав изучает, принес ли карантин выходного дня желаемые результаты. В частности, насколько замедлилось распространение коронавируса и количества инфицированных.

В свою очередь нардеп от «Слуги народа» и глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что локдаун в Украине нужно вводить уже сейчас.

«Я бы на месте Кабинета министров бесспорно ввел бы локдаун сейчас. И, возможно, до новогодних праздников уже бы вышел из этого локдауна, когда картина изменится, и мы будем иметь меньше тяжелых случаев заболевания, чем сейчас», — заявил Гетьманцев.

По его мнению, удар по экономике будет в любом случае, и мы должны с ним смириться. Гетьманцев считает, что это очень спекулятивный вопрос, когда его лучше вводить — сейчас или на новогодние праздники, когда у предпринимателей наивысшая выручка.

«Я бы руководствовался не тем, как угодить той или иной группе — предпринимателям или гражданам — а тем, как это будет лучше для ситуации с противодействием эпидемии. Всем не угодишь», — считает нардеп.

В тему: Правительство пообещало предупредить украинцев о введении полного локдауна за 7-10 дней.

Тэги: Украина, общество, карантин, новости Украины, коронавирус, локдаун

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