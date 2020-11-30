Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле пугают дестабилизацией обстановки

Главное: Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду на сегодняшней большой пресс-конференции заявила, что Россия должна вывести из Приднестровья свои войска. В Кремле говорят, что с ними никто этот вопрос не обсуждал.

Детали: Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. Российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе. Об этом она заявила на большой пресс-конференции.

«Когда мы говорим о присутствии российских войск в ПМР — это оперативная группа РФ, по которой нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе данной группы», — отметила Санду.

По ее словам, требование вывести войска — это не просто декларации.

«Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск», — добавила Санду.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заявили, что не обсуждали с Молдовой вопрос вывода российских войск из Приднестровья. В Российской Федерации рассчитывают на продолжение диалога с Молдовой, передают «РИА Новости».

Он назвал диалог с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном относительно вопроса Приднестровья «более конструктивным».

«Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика», — заявил Песков.

Также Песков заявил, что заявления избранного президента Молдовы Майи Санду по Приднестровью угрожают дестабилизации в регионе. В теме российских миротворцев следует воздержаться от «резких движений».

По его словам, изменение статуса-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации.

«Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться, и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», — отметил Песков.

В тему: В сентябре 2017 года Молдова депортировала российскую делегацию, ехавшую в Приднестровье.