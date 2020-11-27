Появилось видео ДТП в Харькове, в котором пенсионерке оторвало голову

Главное: В страшном ДТП в Харькове пенсионерке оторвало голову. Появилось видео момента трагедии.

Детали: В пятницу, 27 ноября, в Харькове произошло жуткое ДТП. На пересечении улиц Молочная и Плехановская грузовик Iveco наехал на 64-летнюю пенсионерку, в результате чего женщине оторвало голову.

Сперва 45-летний водитель пытался сбежать с места аварии, но после вернулся.

Известно, что погибшая была сотрудников одного из вузов.

На кадрах видно, что женщина шла по пешеходному переходу. Не исключено, что она пыталась перейти дорогу на красный свет.

Видео:

В тему: ранее мы писали, что в Харькове подростки ради развлечения подожгли пятиэтажку.