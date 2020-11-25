Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат

10 декабря в украинский кинопрокат выйдет фильм Вацлава Марула «Раскрашенная птица», который попал в шорт-лист 92-й премии «Оскар». Это лента совместного производства Чехии, Словакии и Украины. Кинодистрибьютор «Артхаус Трафик» представляет постер и трейлер фильма.



«Раскрашенная птица» — это экранизация одноименного скандального бестселлера польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенного на более чем 30 языков. По сюжету еврейская пара, пытаясь защитить своего ребенка от геноцида, отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Мальчик вынужден отправиться в путешествие по дикому и враждебному миру, который руководствуется только местными правилами, суевериями и верованиями.

Лента выиграла 9-й питчинг Госкино Украины в декабре 2016 года. Размер государственной поддержки составил 9,5 млн грн. Кроме Чехии и Словакии, съемки прошли также и в Украине, а рядом с мировыми звездами Стелланом Скашгордом («Чернобыль»), Харви Кейтелем («Криминальное чтиво»), Удо Киром («Догвилль») и Джулианом Сэндсом («Обед нагишом») сыграли отечественные актеры, в частности Алла Соколова, Нина Шуневич и Остап Дзядек.

Украинский сопродюсер ленты — Игорь Савиченко, компания «Директория Кино».

Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар» 2020 в категории «Международный полнометражный фильм» как кандидат от Чехии. Лента получила 10 наград от Чешской киноакадемии, а недавно была номинирована и на премию Европейской киноакадемии как «Лучший европейский фильм». Фильм был представлен на 6 кинофестивалях класса «А» (в Торонто, Венеции, Токио, Таллине, Каире и Гоа).

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