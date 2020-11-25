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Видео-Новости > Пьяный полицейский мажор на отцовском автомобиле снес детскую площадку во Львове

Пьяный полицейский мажор на отцовском автомобиле снес детскую площадку во Львове

Александр Панько
25.11.20 10:31
374
Пьяный полицейский мажор на отцовском автомобиле снес детскую площадку во Львове

Главное: Пьяный оперуполномоченный на отцовском внедорожнике устроил ДТП с тремя автомобилями и снес детскую площадку во Львове.

Детали: Во Львове нетрезвый водитель на Volkswagen Touareg разбил три автомобиля и въехал в детскую площадку. Как сообщает Патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook, инцидент произошел днем 24 ноября на улице Торфяной. Водитель на внедорожнике сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, потом — автомобиль BMW, который по инерции стукнул автомобиль Mazda.

После этого нарушитель заехал на детскую площадку, снес и остановился в качелях. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка.

Патрульные установили личность водителя. Им оказался 24-летний львовянин. Он имел признаки опьянения. Когда мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении. Однако, приехав туда, отказался.

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.

Как сообщает ZAXID.NET, за рулем Volkswagen Touareg был 24-летний оперуполномоченный Шевченковского райотдела полиции Дмитрий-Сергей Сетдеков. Автомобиль зарегистрирован на его отца, 50-летнего львовского бизнесмена Руслана Сетдекова. Он является руководителем фирмы «Дункан», которая занимается розничной торговлей продуктами питания.

По данным издания, Руслан Сетдеков зарегистрирован в доме, расположенном рядом с детской площадкой, где произошел инцидент.

После ДТП начальник Главного управления полиции во Львовской области Василий Виконский заявил, что полицейского, который въехал в детскую площадку, уволят.

Фото и видео с места происшествия публикует VARTA1.

Volkswagen Touareg вылелел на детскую площадку во Львове

Volkswagen Touareg вылелел на детскую площадку во Львове

Volkswagen Touareg вылелел на детскую площадку во Львове

Отметим, что в результате инцидента чудом никто не пострадал.

В тему: В октябре 2017 года в Киеве пьяный сотрудник Печерского управления полиции спровоцировал ДТП с участием пешехода. К счастью, никто не пострадал.

26 сентября 2019 года на выезде из Бровавров в Киев пьяный сотрудник полиции на Opel Vectra на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.

16 февраля 2020 года пьяный сотрудник полиции на автомобиле Nissan Almera врезался в пешеходов в Броварах. На месте аварии погиб 28-летний парень

Тэги: ДТП, Львов, криминал, Volkswagen, детская площадка, патрульная полиция, авто, новости Украины

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