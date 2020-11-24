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Видео-Новости > Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб

Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб

Александр Панько
24.11.20 15:41
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Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб

Главное: Предпринимателям первой группы при усилении карантинных мероприятий обеспечат налоговые каникулы, а гражданам с налоговым долгом до 3060 грн его простят. Кроме того, по словам президента Владимира Зеленского, предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты он пообещал и уволенным наемным работникам.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в СМИ не хватает позитивных новостей, поэтому он записал очередное видео, в котором рассказал о «счастье» в этом году и анонсировал законодательные инициативы для экономической поддержки бизнеса.

«Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такое необычное сочетание четырех слов: „РНК возбудителя не обнаружено“. На простом языке это означает, что мой тест на COVID-19 отрицательный», — заявил глава государства в очередном видеообращении, опубликованном в социальных сетях, поблагодарив всех за поддержку.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время в Верховную Раду Украины будут представлены законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, по его словам, будет аннулирован налоговый долг «почти 4 млн граждан с налоговым долгом до 3060 грн».

«При усилении ограничительных мероприятий 200 тыс. ФОП первой группы будут освобождены от оплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ», — добавил Зеленский, пообещав помощь ФЛП, у которых есть дети до 10 лет, компенсацию по безработице и кредитные каникулы в рамках программы «5-7-9».

Кроме того, по словам президента, «если вы ФЛП и вынуждены закрыть кафе, или наемный работник и вас увольняют, потому что кафе закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8000 гривен».

Для этого, по его словам, необходимо всего лишь в приложении «Дия» ввести свои банковские данные и персональную информацию. После проверки данных, которая может занять несколько дней, деньги будут переведены на карточку.

Также предлагается выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Так, владельцам кафе, которые сократили время работы, никого не уволили, но некоторых отправили в вынужденный отпуск, будет выплачена сумма «простоя» до 8000 грн на одного работника.

Глава государства также призвал украинцев поддержать ресторанный бизнес флешмобом, в ходе которого рассказать в соцсетях о местах, где они заказывают еду и напитки.

В тему: 11 ноября 2020 года 11 ноября 2020 года в центре Киева, у здания Кабмина предприниматели перекрыли дорогу, требуя отказаться от карантина выходного дня.

Тогда же Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня, начиная с этих выходных до 30 ноября.

Тогда же правительство отказалось от зон карантина в Украине и ввело единые карантинные ограничения на всей территории. В соответствии с ними ограничивается деятельность заведений общественного питания и вводится «время для пенсионеров».

Сегодня решение о карантине выходного дня вступило в силу.

Тэги: здоровье, карантин, бизнес, политика, флешмоб, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, ФОП, карантин выходного дня

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