Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса

Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса

Александр Панько
23.11.20 19:57
1226
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса

Главное: Никакие витамины и лекарства на сегодняшний день не помогают избежать заражения коронавирусом. Однако, по словам известного педиатра Евгения Комаровского, дыхание чистым и прохладным воздухом помогает поддерживать организм в здоровом состоянии.

Детали: Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о лекарствах и витаминах, которые якобы могут помочь избежать заражения коронавирусом. На своем канале в YouTube он подчеркнул, что спасти от заражения может только вакцинация.

«Все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С — это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть», — заявил Комаровский, добавив, что врачи действительно могут советовать их пациентам, но только тем, у кого дефицит витаминов.

«Сам факт, заболеете вы или не заболеете, зависит от двух факторов: от того, с каким количеством вируса вы встретитесь, (...) и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи», — добавил врач, заключив, что для поддержания организма в здоровом состоянии необходимо дышать чистым прохладным воздухом с влажностью на уровне 40-60%.

Также необходимо увлажнять дыхательные пути солевыми растворами и потреблять много жидкости.

В то же время Комаровский подчеркнул, что если человек 15 минут находится в непроветриваемом помещении, наполненном вирусами, спастись от заражения ему не поможет ничто.

В тему: Ранее доктор Комаровский напомнил, что антибиотиками невозможно вылечить вирусную пневмонию. Более того, таким образом можно ухудшить состояние пациента.

Тэги: витамины, здоровье, эпидемия, вакцина, пациент, воздух, лекарство, Евгений Комаровский, витамин С, витамин D, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

21.11.20 10:14

Samfundsind. Почему Дания быстрее других оправилась от эпидемии?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.11.20 08:08

«Ингулец» – «Динамо»: вернулись и забили!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обман и манипуляции. Обмена пленными не будет по вине украинской делегации
23.11.20 15:28

Обман и манипуляции. Обмена пленными не будет по вине украинской делегации

Автор: «Корреспондент»

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 23 ноября 2020 года

Главные новости за 23 ноября 2020 года
23.11.20 18:59
1231
Последние новости
23.11.20 23:31

В СНБО рассказали, когда от коронавируса вакцинируют все население Украины
23.11.20 20:37

Уходящий год… поставил в тупик Оксфордский словарь английского языка
23.11.20 19:57

Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
23.11.20 19:19

Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ служит Богу и людям в условиях давления и провокаций
23.11.20 19:13

Жизнь человека дороже всего на свете: Простые украинцы обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о производстве вакцины от коронавируса
23.11.20 19:09

Кипрский Синод примет решение по «украинскому вопросу» на следующей неделе
23.11.20 18:59

Главные новости за 23 ноября 2020 года
Фото и Видео
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Кличко объяснил, почему киевлян не будут массово тестировать на коронавирус
Кличко объяснил, почему киевлян не будут массово тестировать на коронавирус
Более тысячи украинцев уже поплатились за отсутствие медицинских масок
Более тысячи украинцев уже поплатились за отсутствие медицинских масок
Астрономы говорят, что скоро произойдет кое-что уникальное
Астрономы говорят, что скоро произойдет кое-что уникальное
Эпичная драка людей в Питере потрясла соцсети
Эпичная драка людей в Питере потрясла соцсети
В Киеве возбуждены уголовные дела за нарушение карантина выходного дня
В Киеве возбуждены уголовные дела за нарушение карантина выходного дня
В результате резонансного ДТП в Одессе Lexus опрокинул «скорую»
В результате резонансного ДТП в Одессе Lexus опрокинул «скорую»
Криминальные авторитеты собрались попраздновать в ресторане – их накрыла полиция
Криминальные авторитеты собрались попраздновать в ресторане – их накрыла полиция
На Ровенщине найдены останки доисторического мамонта
На Ровенщине найдены останки доисторического мамонта
Комаровский рассказал, полезны ли антибиотики при коронавирусе
Комаровский рассказал, полезны ли антибиотики при коронавирусе
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.