Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса

Главное: Никакие витамины и лекарства на сегодняшний день не помогают избежать заражения коронавирусом. Однако, по словам известного педиатра Евгения Комаровского, дыхание чистым и прохладным воздухом помогает поддерживать организм в здоровом состоянии.

Детали: Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о лекарствах и витаминах, которые якобы могут помочь избежать заражения коронавирусом. На своем канале в YouTube он подчеркнул, что спасти от заражения может только вакцинация.

«Все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С — это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть», — заявил Комаровский, добавив, что врачи действительно могут советовать их пациентам, но только тем, у кого дефицит витаминов.

«Сам факт, заболеете вы или не заболеете, зависит от двух факторов: от того, с каким количеством вируса вы встретитесь, (...) и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи», — добавил врач, заключив, что для поддержания организма в здоровом состоянии необходимо дышать чистым прохладным воздухом с влажностью на уровне 40-60%.

Также необходимо увлажнять дыхательные пути солевыми растворами и потреблять много жидкости.

В то же время Комаровский подчеркнул, что если человек 15 минут находится в непроветриваемом помещении, наполненном вирусами, спастись от заражения ему не поможет ничто.

В тему: Ранее доктор Комаровский напомнил, что антибиотиками невозможно вылечить вирусную пневмонию. Более того, таким образом можно ухудшить состояние пациента.