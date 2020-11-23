Более тысячи украинцев уже поплатились за отсутствие медицинских масок

Главное: За отсутствие масок в общественных местах, определенных в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, правоохранители уже выписали 1300 административных протоколов.

Детали: Национальная полиция составила 1300 административных протоколов за отсутствие маски в определенных законом местах. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом сообщил руководитель полиции Игорь Клименко во время селекторного совещания с главой государства 23 ноября.

При этом было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

Отметим, что в Киеве за последние выходные были составлены 17 административных протоколов за отсутствие масок, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители в пределах своих полномочий и в дальнейшем будут контролировать соблюдение противоэпидемических мер. Они призывают граждан не нарушать карантин: использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

В то же время отмечается, что действия правоохранителей нацелены в первую очередь на превентивную работу.

В тему: За прошедшие выходные сотрудники Госпродпотребслужбы совместно с представителями Национальной полиции составили 89 протоколов в связи с несоблюдением условий карантина выходного дня. Нарушения зафиксированы в торгово-развлекательных центрах, ресторанах и даже театре. В отношении руководства двух заведений общественного питания открыты уголовные производства по статье о нарушении санитарных норм.