В Харькове подростки ради развлечения подожгли пятиэтажку

Главное: Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подростков, которые в Харькове устроили пожар в подъезде пятиэтажного дома.
Детали: В Харькове подростки от безделья и ради развлечения устроили пожар в одном из подъездов пятиэтажного дома. Жители вызвали спасателей. Людей пришлось эвакуировать, сообщает ТСН.
Все действия злоумышленников зафиксировала камера наружного наблюдения, размещенная в подъезде.
На кадрах видно, что двое подростков роются в почтовых ящиках, а потом на площадке под лестницей поджигают найденные квитанции и корреспонденцию. Когда вспыхивает огонь, подростки снимают его на свои мобильные телефоны.
По подъезду начал распространяться дым, и жители вызвали спасателей. Жильцов нижних этажей пришлось эвакуировать
С огнем пожарные справились быстро — в течение 15 минут.
Теперь правоохранители разыскивают поджигателей.
В тему: В январе 2017 года на Львовщине пьяные подростки чуть не сожгли школу, пытаясь украсть классный журнал.