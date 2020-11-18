В Харькове подростки ради развлечения подожгли пятиэтажку

Главное: Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подростков, которые в Харькове устроили пожар в подъезде пятиэтажного дома.

Детали: В Харькове подростки от безделья и ради развлечения устроили пожар в одном из подъездов пятиэтажного дома. Жители вызвали спасателей. Людей пришлось эвакуировать, сообщает ТСН.

Все действия злоумышленников зафиксировала камера наружного наблюдения, размещенная в подъезде.

На кадрах видно, что двое подростков роются в почтовых ящиках, а потом на площадке под лестницей поджигают найденные квитанции и корреспонденцию. Когда вспыхивает огонь, подростки снимают его на свои мобильные телефоны.

По подъезду начал распространяться дым, и жители вызвали спасателей. Жильцов нижних этажей пришлось эвакуировать

С огнем пожарные справились быстро — в течение 15 минут.

Теперь правоохранители разыскивают поджигателей.

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