В Киеве женщина родила в машине, не успев доехать в роддом

Главное: В Киеве по дороге в роддом родила женщина. Роды принимали прямо в автомобиле, в котором она ехала.

Детали: В Киеве женщина, которая ехала в роддом, не успела добраться к месту назначения и родила прямо в автомобиле. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отметили в ведомстве, к патрульным обратился мужчина с просьбой помочь, потому что в его авто рожала женщина и ей срочно нужно было попасть в роддом, в другом конце города.

«По дороге у женщины начались схватки, и медлить уже нельзя было. Поэтому, на бульваре Леси Украинки в авто она родила младенца. Пассажир автомобиля, в котором ехала женщина, был медиком, поэтому он быстро смог принять роды», — говорится в сообщении.

Когда женщина родила, патрульные быстро сопроводили авто с ней в роддом.

«Несмотря на то, что мы знали, что в автомобиле есть медик, мы переживали, чтобы с женщиной и ее ребенком все было хорошо, потому старались максимально быстро доставить их в больницу. Спасибо водителям, которые реагировали на наши сигналы и уступали дорогу», — говорит один из патрульных Артем Бригинец.

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