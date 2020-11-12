В одном из киевских спальников мусоровоз медленно переехал пенсионера на пешеходном переходе

Главное: Многотонный мусоровоз переехал пожилого мужчину на пешеходном переходе в Киеве.

Детали: В Киеве мусоровоз переехал пешехода. Как сообщает канал «Вартови Эспресо» в Telegram, ДТП произошло в Днепровском районе на регулируемом пешеходном переходе. Травмы, полученные пожилым мужчиной, оказались несовместимы с жизнью. По приезду «скорая» констатировала смерть.

По словам водителя, он двигался на зеленый свет и не заметил пешехода.

На месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.

Видео инцидента публикует канал BerCrime в YouTube:

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