Стало известно, сколько доз вакцин от коронавируса получит Украина

Главное: 19 ноября решится вопрос поставок вакцины от коронавируса в Украину. Наша страна получит около 8,5 млн доз.

Детали: Решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября. Украина получит около 8,5 млн доз. Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни.

«Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% количеству населения. Речь идет о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% — это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание COVAX будет 19 ноября, тогда станет известно об ориентировочных датах поставки», — заявил он.

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