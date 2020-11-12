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Видео-Новости > В Черкассах женщина, больная коронавируслм, рожала ребенка на земле под закрытой областной больницей

В Черкассах женщина, больная коронавируслм, рожала ребенка на земле под закрытой областной больницей

Агата Кловская
12.11.20 09:41
1368
В Черкассах женщина, больная коронавируслм, рожала ребенка на земле под закрытой областной больницей

Главное: В Черкассах ночью в больницу не пустили роженицу, у которой начались схватки. Все де лов том, что она имела положительный тест на коронавирус.

Детали: В Черкассах женщина родила просто на земле под закрытой областной больницей, потому что имела положительный тест на коронавирус. Ребенка Евгении Киркичи принимал ее супруг Александр, сообщается в сюжете ТСН.

По словам мужчины, рожать его жена должна была не здесь, но вся семья переболела COVID-19. Поэтому он привез роженицу, схватки у которой начались посреди ночи, в областную больницу. Это учреждение принимает инфицированных пациентов.

В дороге Александр позвонил врачу, которая и должна была принимать роды, если бы не коронавирус. Та в свою очередь позвонила своей коллеге из областной больницы. Однако двери посреди ночи им никто не открыл.

«У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала», — рассказал Александр.

В итоге женщина родила ребенка под вишней на расстеленной курточке мужа. Под больницу из дома приехала врач, однако ребенок был уже на руках у отца.

Когда младенец появился на свет, двери больницы открылись, и к роженице подошел медперсонал.

«Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую коляску. Она не могла сесть, она была в брюках, брюки приспущены, ребенок в руках, плацента не перерезана, она не могла сесть. Они не спеша пошли. Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо», — поделился муж роженицы.

Пуповину перерезали уже в родильном зале.

В областной больнице роды на земле назвали неординарной ситуацией. Они пояснили, что женщине стоило вызвать «скорую». Кроме того, молодой отец пошел к общему приемному отделению, а надо было в перинатальное. А уже оттуда женщину направили бы к «коронавирусному».

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста заявила, что задержка с персоналом случилась потому, что медикам нужно много времени, чтобы надень защитную униформу.

В больнице пообещали провести служебное расследование.

В тему: В начале февраля нынешнего года в Киеве на пороге поликлиники мужчина потерял сознание. В регистратуре в помощи отказали, предложив вызвать «скорую».

Тэги: общество, больница, Черкассы, роженица, новости Украины, коронавирус

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