Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

Главное: Появилось видео драки бывших «слуг народа» Александра Юрченко и Гео Лероса в парламенте.

Детали: В Сети появилось видео драки между двумя бывшими «слугами народа» Алекесандром Юрченко и Гео Леросом. Видео опубликовано на канале Pavlovsky News.

После драки Гео Лерос посетовал, что в Украине «преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента» и что «мы получаем бандитское государство».

Нардеп назвал Юрченко «бешенным чудовищем», бросившимся на него «с кулаками и ксенофобскими высказываниями». «Я не буду повторять сказанные им слова, потому что неприятно для психики любого адекватного человека, но это, видимо, и есть обещанные „люди с ментальностью 21 века“. Удивительная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственности, и продолжает кичиться своей безнаказанностью. Что же, мы точно победим эту банду, тогда будет отвечать каждый за свои преступления», — написал Лерос на своей страничке в Facebook.

В тему: В Верховной Раде Украины продолжаются разборки между бывшими «слугами народа» Александром Юрченко и Гео Леросом. Юрченко говорит, что его оппонент напал на него сзади и избил ногами.