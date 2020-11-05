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Видео-Новости > Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

Александр Панько
05.11.20 15:55
177
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

Главное: Появилось видео драки бывших «слуг народа» Александра Юрченко и Гео Лероса в парламенте.

Детали: В Сети появилось видео драки между двумя бывшими «слугами народа» Алекесандром Юрченко и Гео Леросом. Видео опубликовано на канале Pavlovsky News.

После драки Гео Лерос посетовал, что в Украине «преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента» и что «мы получаем бандитское государство».

Нардеп назвал Юрченко «бешенным чудовищем», бросившимся на него «с кулаками и ксенофобскими высказываниями». «Я не буду повторять сказанные им слова, потому что неприятно для психики любого адекватного человека, но это, видимо, и есть обещанные „люди с ментальностью 21 века“. Удивительная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственности, и продолжает кичиться своей безнаказанностью. Что же, мы точно победим эту банду, тогда будет отвечать каждый за свои преступления», — написал Лерос на своей страничке в Facebook.




                                                
В тему: В Верховной Раде Украины продолжаются разборки между бывшими «слугами народа» Александром Юрченко и Гео Леросом. Юрченко говорит, что его оппонент напал на него сзади и избил ногами.


						
						
						
						
						

                        

                    

                

                
 
                
                                    Тэги: парламент, Верховная Рада Украины, драка, общество, политика, Гео Лерос, Александр Юрченко


                
				
									
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05.11.20 09:28

            
В чем польза и вред гаджетов для детей?

            

                

                    Автор:
                                            
                            Александр Флоранский
                        
                                    

            

        

    




					

					

						


    
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15.10.20 09:36

            
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                    Автор:
                                            
                            Агата Кловская
                        
                                    

            

        

    





					

				

				

					

						
    

        
Колонка автора

        

                            

                    
						
			
		    
                

                        

                
05.11.20 08:09

                
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                                Андрей Шахов
                            
                                            

                

            

        

    

    

					

					

						
        

            
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05.11.20 16:01

                                        
Спецназначенец Порошенко Сергей Кривонос безосновательно получил звание «генерала»

                                        

                                                

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Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

            

                
                    

                        			Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
			
                    

                
                

            


            

                
05.11.20 15:55

                
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05.11.20 15:55 

                    

                                                    
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05.11.20 15:17 

                    

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05.11.20 14:37 

                    

                                                    
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05.11.20 14:00 

                    

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05.11.20 13:50 

                    

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05.11.20 13:18 

                    

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05.11.20 13:13 

                    

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	                        				Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
				
                            

                        

                    
                    
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

                

                        

    


    

        

                            

                    
                        

                            

	                        				Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
				
                            

                        

                    
                    
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
				
                            

                        

                    
                    
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
				
                            

                        

                    
                    
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Под Радой сцепились «слуги народа»
				
                            

                        

                    
                    
Под Радой сцепились «слуги народа»

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
				
                            

                        

                    
                    
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Американцы выбрали сенатором… трансгендера
				
                            

                        

                    
                    
Американцы выбрали сенатором… трансгендера

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
				
                            

                        

                    
                    
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
				
                            

                        

                    
                    
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
				
                            

                        

                    
                    
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Голландцы собрали очень необычный автомобиль
				
                            

                        

                    
                    
Голландцы собрали очень необычный автомобиль

                

                    

        

            
fraza.com

            

                

                

            

        

    

    



    


    

        
            Новости блогосферы
        
    

                                
            
                    
24.10.20 09:05 

                    

                                                    
                                                Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

                
            
                                        
            
                    
17.10.20 21:59 

                    

                                                    
                                                Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

                
            
                                        
            
                    
12.10.20 20:29 

                    

                                                    
                                                Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

                
            
                                        
            
                    
09.10.20 20:48 

                    

                                                    
                                                Как папа римский стал... марксистом

                
            
                                





    
    

            
Опрос

            

                
На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

                
    
                    
                                            
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посмотреть результаты

            

        

        


    
            
    

	
	
	
    


    


    











    

        
        

            
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