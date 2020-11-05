Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются

Главное: В Верховной Раде Украины продолжаются разборки между бывшими «слугами народа» Александром Юрченко и Гео Леросом. Юрченко говорит, что его оппонент напал на него сзади и избил ногами.

Детали: Народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко, ранее оба исключенные из фракции «Слуга народа», подрались в кулуарах Верховной Рады. По словам Юрченко Лерос напал на него сзади. Видео публикует Гео Лерос в Facebook.

«Ни за что напал сзади. Он ведет себя как преступник, как бандит, как невоспитанная личность, место которой явно не в парламенте. Бил ногами по голове, напал сзади, у меня головокружение. Я вызвал правоохранительные органы и скорую помощь. Я уверен, что правоохранительные органы дадут достойную оценку деятельности этого человеку, который есть кем угодно, кроме как народный депутат Украины», — заявил нардеп.

В тему: Сегодня, 5 ноября, утром под стенами Верховной Рады Украины произошел конфликт между двумя депутатами. Там сцепились Гео Лерос и Александр Юрченко.