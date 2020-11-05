В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов

Главное: Минздрав Украины предлагает ввести в стране более строгий карантин. Могут быть введены ограничения по работе бассейнов, ТРЦ, спортзалов и других объектов.

Детали: Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ужесточить в стране карантин. В частности, речь идет о новых ограничениях для ТРЦ, спортзалов и бассейнов, а также о запрете на проведение массовых мероприятий. Об этом сегодня, 5 ноября, в ходе брифинга сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине... Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах продолжают находиться на лечении более 27 тысяч человек... Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ», — сказал Ляшко.

Так, в Минздраве предлагают, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины.

«Так же хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы...» — сказал Ляшко.

Кроме того, предлагается рекомендовать субъектам хозяйствования установить отдельное время для обслуживания людей в возрасте старше 60 лет.

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