На дороги Канады вышли очень необычные автобусы

Главное: В Канаде тестируют необычные автобусы. Появилось видео.

Детали: Необычные беспилотные автобусы EX10 появились на дорогах Канады. Их тестируют в Оттаве и провинции Онтарио.

Как стало известно, данный проект разработала компания EasyMile.

Сообщается, что протяженность маршрута, проложенного в правительственном квартале города, составляет полтора километра, а сами автобусы делают четыре остановки.

Власти Оттавы говорят: «Увы, из-за эпидемии коронавируса их запуск для пассажиров откладывается».

Отмечается, что в салоне машины находится водитель, чтобы в экстренном случае взять на себя управление.

В тему: 20 сентября 2020 года мы писали, что в Китае построили огромный общественный туалет, вдохновленный черными дырами.