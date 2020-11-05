Под Радой сцепились «слуги народа»

Главное: Под стенами Верховной Рады Украины произошел конфликт между двумя депутатами от «Слуги народа». Там сцепились Гео Лерос и Александр Юрченко.

Детали: У народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого в получении взятки и выпущенного из СИЗО под залог, произошла стычка с другим «слугой народа» — Гео Леросом. Об этом сообщают «Факты».

Так, возле входа в Раду Юрченко общался с журналистами, заявляя, что никаких денег он не брал и что докажет это. Он начал говорить о Гео Леросе, назвав его «Дэо Ланосом», когда тот тоже подошел к журналистам.

Гео Лерос, взяв за шею Юрченко, попытался его увести со словами: «Иди сюда...». Однако Юрченко вывернулся и вернулся к общению с журналистами...

Видео в Telegram-канале выложила Ольга Шарий.

Ранее Лерос так прокомментировал снятие е-браслета со своего коллеги по фракции.

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