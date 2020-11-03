Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги

Главное: ГО In Situ совместно с «Фраза» провели панельную дискуссию «Внешняя политика Дональда Трампа и итоги 2010-х». Спикеры: глава ГО In Situ Александр Вольский и аналитик Института будущего Илия Куса. Технический модератор Елизавета Борисенко.

Детали: В ходе дискуссии поднимались такие вопросы:

— как географическое положение США определяет американскую внешнюю политику,

— почему бремя гегемонии стало настолько невыносимым для американцев, что они избрали Трампа,

Также зрители стали свидетелем спора о том, был ли у Трампа план в сфере внешней и внутренней политики или же все его действия — это одна сплошная импровизация.