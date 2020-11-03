Голландцы собрали очень необычный автомобиль

Главное: В Нидерландах создан летающий автомобиль. Появилось его видео.
Детали: Голландская компания PAL-V создала необычный автомобиль. Он умеет летать.
Уже опубликовано видео тест-драйва PAL-V Liberty.
Его разработчики говорят, что их транспортное средство получило разрешение на передвижение по дорогам общего пользования от Управления транспортных средств Нидерландов.
Они говорят: «PAL-V Liberty – это гирокоптер, который можно использовать и как машину».
На земле и в воздухе она может разгоняться до 180 километров в час.
Аппарат работает на обычном бензине и имеет запас хода 1315 километров.
Создатели уверяют, что их авто может находиться в воздухе более четырех часов и способно пролететь до пятисот километров.
Стоит такая игрушка недешево – полмиллиона евро.
В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что в Лондоне появился необычный памятник.