Голландцы собрали очень необычный автомобиль

Главное: В Нидерландах создан летающий автомобиль. Появилось его видео.

Детали: Голландская компания PAL-V создала необычный автомобиль. Он умеет летать.

Уже опубликовано видео тест-драйва PAL-V Liberty.

Его разработчики говорят, что их транспортное средство получило разрешение на передвижение по дорогам общего пользования от Управления транспортных средств Нидерландов.

Они говорят: «PAL-V Liberty – это гирокоптер, который можно использовать и как машину».

На земле и в воздухе она может разгоняться до 180 километров в час.

Аппарат работает на обычном бензине и имеет запас хода 1315 километров.

Создатели уверяют, что их авто может находиться в воздухе более четырех часов и способно пролететь до пятисот километров.

Стоит такая игрушка недешево – полмиллиона евро.

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что в Лондоне появился необычный памятник.