В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать

Главное: В хмельницкой больнице умерла девочка, которую привезли туда две недели назад многочисленными травмами. По предварительной информации, ее жестоко избила собственная мать.

Детали: В Хмельницком умерла 4-летняя девочка из села Ходаковцы. Две недели назад ее госпитализировали с многочисленными травмами в реанимацию после жестокого избиения матери, сообщает ТСН.

Ребенок был в глубокой коме. Девочка имела ушибы внутренних органов и сломанную руку. Правоохранители в избиении девочки заподозрили ее 34-летнюю мать, которая все обвинения отрицала. Мол, у дочки были приступы эпилепсии, при которых она так сильно ушиблась.

Слова матери опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у ребенка никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе ее и старшую сестру. Дети были отобраны у женщины по недосмотру.

Суд избрал матери меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. После смерти ребенка дело квалифицируют как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. В случае доказательства вины женщины, ее могут посадить на срок от семи до десяти лет.

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