Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда примерно появится вакцина отечественного производства. Он уверен, что в Украине есть предприятия, способные изготовить вакцину.

Детали: Вакцина от коронавируса украинского производства может появиться через год после проведения всех необходимых исследований. Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.

По словам министра, шесть месяцев украинские ученые проводили доклиническое исследования и подобрали соответствующий антиген, на котором потом строили их.

«Эти доклинические исследования они проводили в лабораториях, расположенных в других странах. Это лаборатории 3 уровня защиты, в Украине их нет. Почему мы так радуемся? Весь доклинический спектр исследований они провели и получили очень хороший результат», — сказал Степанов, уточнив, что исследования проводили в Турции, Франции и Техасском университете.

Более простые процедуры проводились в Украине, добавляет министр. Он также убежден, что следующий процесс разработки вакцины будет проходить в Украине. По мнению Степанова, предприятия, способные изготовить вакцину, в Украине есть.

«Сейчас они будут подбираться, может надо будет где-то докупить оборудования. К этому еще надо пройти путь: проверить на токсичность этот антиген, затем изготовить 100 тысяч доз вакцины, и начинать клинические испытания. Разработчики считают, что чтобы перейти к этому надо два-три месяца. Клинические испытания это первая, вторая третья стадии», — пояснил Степанов.

В общем, по мнению главы Минздрава, на всю процедуру клинических испытаний понадобится год.

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