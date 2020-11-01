Главное: Страшное убийство потрясло Одессу. Тут зарезали сотрудницу кафе.

Детали: В Одессе произошло жуткое убийство. Подробности накануне поведала полиция.

Копы говорят, что неизвестный мужчина зашел в кафе и ударил сотрудницу заведения ножом в грудь, после чего та скончалась на месте.

Правоохранители сообщили: «Злоумышленник 1973 года рождения был задержан возле места преступления. На асфальте нашли его оружие».

При этом убийца не называет свой мотив.

Уже возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК, преступнику светит до 15 лет заключения.

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