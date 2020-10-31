В Англии открылся очень милый парк с важной миссией

Главное: Уникальный парк ежей открылся в Англии. Появилось видео.

Детали: В Озерном крае в Северо-Западной Англии открылся первый в мире парк ежей. У него очень важная миссия.

Проект называется Hedgehog Holiday Park (База отдыха ежей).

Местные специалисты говорят, что многие виды ежей в Великобритании оказались в красной книге, а их общее число сократилось аж на 98%.

Зоологи сообщают: «Осенью ежи впадают в спячку и зачастую становятся легкой добычей для диких животных и даже для людей. Цель нашего парка – создавать безопасные и уютные домики для этих животных».

Туристам же будут рассказывать, как делать «отели» для спячки и помогать ежам.

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