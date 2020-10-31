Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > В Англии открылся очень милый парк с важной миссией

В Англии открылся очень милый парк с важной миссией

Агата Кловская
31.10.20 11:42
630
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией

Главное: Уникальный парк ежей открылся в Англии. Появилось видео.

Детали: В Озерном крае в Северо-Западной Англии открылся первый в мире парк ежей. У него очень важная миссия.

Проект называется Hedgehog Holiday Park (База отдыха ежей).

Местные специалисты говорят, что многие виды ежей в Великобритании оказались в красной книге, а их общее число сократилось аж на 98%.

Зоологи сообщают: «Осенью ежи впадают в спячку и зачастую становятся легкой добычей для диких животных и даже для людей. Цель нашего парка – создавать безопасные и уютные домики для этих животных».

Туристам же будут рассказывать, как делать «отели» для спячки и помогать ежам.

В тему: 29 сентября 2020 года мы писали, что в Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан.

Тэги: животные, мир, парк, Англия, ежики

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: «Фраза»

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
30.10.20 09:00

«Ференцварош» – «Динамо»: вопросы тактики и психологии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров
30.10.20 16:08

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 30 октября 2020 года

Главные новости за 30 октября 2020 года
30.10.20 20:22
2840
Последние новости
31.10.20 14:38

Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
31.10.20 13:04

Древние египтяне пользовались чернилами, которые европейцы открыли лишь спустя 1,5 тыс. лет
31.10.20 11:55

Перед выборами у Трампа неожиданно начал расти рейтинг
31.10.20 11:51

Ученые сделали взаимоисключающие выводы об иммунитете от коронавируса
31.10.20 11:42

В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
31.10.20 11:28

Стало известно, каким будет курс гривны в начале следующей недели
31.10.20 11:10

Предстоятель УПЦ рассказал о том, каким запомнил черногорского митрополита Амфилохия
Фото и Видео
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
Появилось видео крушения поезда в США
Появилось видео крушения поезда в США
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
Создана очень необычная компьютерная мышь
Создана очень необычная компьютерная мышь
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.