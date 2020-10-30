Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли

Главное: В результате ДТП на Майдане Незалежности в Киеве погибли 2 человека, еще 3 получили травмы. Водитель утверждает, что потерял сознание из-за перенесенной недавно операции на сердце.

Детали: Во второй половине дня 30 октября на Майдане Незалежности в Киеве произошло серьезное ДТП. Как сообщает «Обозреватель», по предварительным данным полиции, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан, где совершил наезд на толпу людей.

После этого он выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум 4 авто и остановился.

По предварительным данным причиной ДТП стала потеря сознания водителем по фамилии Назаренко из-за перенесенной недавно операции на сердце по стентированию.

«Водитель — 66-летний человек. Он заявил, что очнулся только когда уже все произошло. То есть, дальше ему будет предъявлено обвинение по ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины», — рассказал изданию советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, добавив, что в рамках досудебного следствия будут проведены экспертизы, которые покажут, находился ли он на момент совершения ДТП под воздействием лекарственных препаратов, алкоголя или наркотиков.

Как сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook, тест на наличие алкоголя в крови, сданный водителем на месте ДТП, дал отрицательный результат.

Видео момента ДТП и с места происшествия публикует Цензор.НЕТ (18+) и УНИАН на своем канале в YouTube.