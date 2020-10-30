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Видео-Новости > Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли

Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли

Александр Панько
30.10.20 18:06
812
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли

Главное: В результате ДТП на Майдане Незалежности в Киеве погибли 2 человека, еще 3 получили травмы. Водитель утверждает, что потерял сознание из-за перенесенной недавно операции на сердце.

Детали: Во второй половине дня 30 октября на Майдане Незалежности в Киеве произошло серьезное ДТП. Как сообщает «Обозреватель», по предварительным данным полиции, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан, где совершил наезд на толпу людей.

После этого он выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум 4 авто и остановился.

По предварительным данным причиной ДТП стала потеря сознания водителем по фамилии Назаренко из-за перенесенной недавно операции на сердце по стентированию.

«Водитель — 66-летний человек. Он заявил, что очнулся только когда уже все произошло. То есть, дальше ему будет предъявлено обвинение по ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины», — рассказал изданию советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, добавив, что в рамках досудебного следствия будут проведены экспертизы, которые покажут, находился ли он на момент совершения ДТП под воздействием лекарственных препаратов, алкоголя или наркотиков.

Как сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook, тест на наличие алкоголя в крови, сданный водителем на месте ДТП, дал отрицательный результат.

Видео момента ДТП и с места происшествия публикует Цензор.НЕТ (18+) и УНИАН на своем канале в YouTube.

Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября 2020 года

Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября 2020 года

Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября 2020 года

Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября 2020 года

Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября 2020 года

Смертельное ДТП на Майдане Незалежности 30 октября 2020 года

В тему: В апреле 2009 года на Майдане Незалежности столкнулись сразу 5 автомобилей.

6 марта 2019 года на Майдане Незалежности столкнулись сразу шесть автомобилей.

В обоих ДТП чудом никто не пострадал.

Тэги: ДТП, смерть, криминал, авто, новости Украины, Майдан Незалежности

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